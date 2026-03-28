La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) formalizó la firma de un Convenio Marco de Colaboración con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), con el objetivo de fortalecer la vinculación entre el sector educativo y productivo, e impulsar el desarrollo de talento alineado a las necesidades del estado.

El acto protocolario se llevó a cabo en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, con la participación de autoridades estatales, representantes del sector educativo, organismos empresariales y actores clave del ecosistema de innovación y desarrollo económico.

Este convenio establece las bases para la implementación de estrategias conjuntas en materia de capacitación, formación técnica y vinculación educativa, con un enfoque en sectores estratégicos que contribuyen al crecimiento económico y la competitividad de la entidad.

Durante el evento, el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández Gamboa, destacó las inversiones estatales a través del Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (FECTI), así como del programa STEM, que fortalece infraestructura de base tecnológica en pro del desarrollo de talento.

A su vez, el director general del Conalep, Omar Bazán Flores, señaló que con la firma de este convenio se reafirma el compromiso del Gobierno del Estado con el impulso a la educación técnica y la formación de talento como pilares del desarrollo económico y social de Chihuahua, consolidando acciones coordinadas que generen mayores oportunidades para las y los jóvenes.