Ciudad Juárez, Chih.- Convencida de que la educación es el camino más sólido para construir un mejor futuro, la diputada Xóchitl Contreras acompañó a estudiantes de todos los niveles educativos, así como a cientos de ciudadanos que concluyeron procesos de capacitación y formación para el trabajo, compartiendo con ellos la emoción de alcanzar una meta que representa esfuerzo, perseverancia y esperanza.

Durante varios días, la legisladora asistió a las ceremonias de graduación de la Secundaria Federal No. 22, la Primaria Aída Herrera Torres, el Jardín de Niños 30 de Abril, así como de los Colegios de Bachilleres, donde felicitó a las y los alumnos por concluir una etapa importante en su formación académica.

En cada ceremonia reconoció el papel fundamental de las madres y padres de familia, quienes con sacrificio y dedicación acompañan el crecimiento de sus hijos, así como el trabajo de maestras, maestros y directivos que, con vocación y compromiso, forman a las nuevas generaciones.

Asimismo, participó en la entrega de constancias de los Centros Comunitarios, ICATECH e ICHEA, donde más de 900 personas culminaron cursos, talleres y distintos niveles educativos, demostrando que el deseo de aprender y superarse no tiene edad y que siempre es posible abrir nuevas oportunidades para el desarrollo personal y familiar.

“La educación cambia vidas. Detrás de cada diploma y de cada constancia hay historias de esfuerzo, de familias que apoyaron, de docentes que guiaron y de personas que decidieron no rendirse. Me siento muy agradecida de poder compartir estos momentos tan significativos con quienes hoy ven reflejado el fruto de su trabajo”, expresó Xóchitl Contreras.

La diputada destacó que tanto los estudiantes que concluyen un ciclo escolar como los adultos que deciden retomar sus estudios o aprender un oficio representan un ejemplo de perseverancia para la comunidad.

“Cada persona que decide prepararse está invirtiendo en su futuro, en el bienestar de su familia y en una mejor sociedad. Nunca es tarde para aprender, crecer y demostrar que los sueños se pueden alcanzar con esfuerzo y dedicación”, señaló.

Finalmente, Xóchitl Contreras felicitó a todas y todos los graduados por este importante logro y reiteró su compromiso de seguir trabajando desde el Congreso del Estado, de la mano de la gobernadora Maru Campos, para impulsar acciones que fortalezcan la educación, generen mejores oportunidades para niñas, niños, jóvenes y adultos, y permitan que más familias juarenses tengan acceso a una formación de calidad, convencida de que invertir en educación es invertir en el futuro de Chihuahua.