El sólido camino del balista mexicano Uziel Muñoz Galarza sumó un capítulo más de alta exigencia internacional.

Tras una provechosa y fructífera gira por el Viejo Continente, el chihuahuense ocupó la décima posición en el prestigioso Prefontaine Classic, última parada del circuito de la Diamond League celebrada en esta ciudad.

Muñoz, actual número 12 del ranking mundial, registró su mejor marca de la competencia en su primer intento, congelando el instrumento en los 20.31 metros.

En sus posteriores oportunidades, el atleta de 30 años pasó bye en su segundo turno, marcó 20.21 metros en el tercero y optó por no realizar más lanzamientos, cerrando así una cartelera de 11 competidores de élite absoluta.

El podio de la prueba fue dominado por el italiano Leonardo Fabbri, quien se llevó el oro de forma categórica con un registro de 22.74 metros (la mejor marca mundial de la temporada).La plata quedó en manos del jamaiquino Rajindra Campbell (22.16 m) y el bronce fue para el local estadounidense Jordan Geist (21.98 m).

La actuación en Oregón pone el broche a una extenuante pero histórica agenda internacional para el ex indio de la UACJ.

Uziel Muñoz llegó a territorio estadounidense respaldado por el gran momento físico exhibido en Zagreb, Croacia, donde apenas a finales de junio firmó su mejor registro de la temporada con 21.13 metros.

Cabe recordar que el apodado “Cañón de México” —quien ostenta el récord nacional absoluto con 21.97 metros y un histórico octavo lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024— viene de consagrarse como subcampeón del mundo tras colgarse una inédita medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio.

Con el cierre de la Diamond League, Muñoz Galarza y su equipo de trabajo no bajan los brazos. Metido de lleno en el mapa de ruta que eventualmente conducirá a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el chihuahuense redirige de inmediato sus baterías hacia el gran compromiso del verano: los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, República Dominicana.

Muñoz llegará a la justa caribeña con la etiqueta de rival a vencer, buscando refrendar la medalla de oro conquistada en San Salvador 2023, donde se coronó con una marca de 20.81 metros.

Radiografía de la gira internacional 2026 de Uziel Muñoz:

Xiamen, China (Liga Diamante): 20.28 metros.

Alemania: 1.º Lugar (19.85 metros).

Florencia, Italia (Liga Diamante): 9.º Lugar (20.73 metros).

Sparkassen Werfertag, Alemania: Medalla de Plata (20.93 metros).

Estonia: Medalla de Oro (20.97 metros).

Zagreb, Croacia (Liga Diamante): 5.º Lugar con 21.13 metros (SB – Mejor marca de su temporada).

Eugene, EE. UU. (Liga Diamante): 10.º Lugar (20.31 metros).