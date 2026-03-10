En las últimas 24 horas, la Dirección General de Protección Civil atendió un total de 64 servicios de emergencia en distintos puntos de la ciudad, de acuerdo con el informe correspondiente al periodo comprendido entre el lunes 9 y este martes 10 de marzo; las autoridades señalaron que los incidentes fueron atendidos de manera coordinada por diversas corporaciones de auxilio.

Del total de reportes registrados, 37 fueron atendidos por el Departamento de Bomberos, mientras que los otros 27 servicios estuvieron a cargo de personal de Rescate Municipal, quienes respondieron a diferentes situaciones que requirieron atención inmediata.

Entre los incidentes más relevantes se encuentra un accidente vial registrado a las 16:58 horas en el cruce de la avenida Reforma y Juan Escutia, en la colonia Melchor Ocampo, donde fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

En el lugar, los elementos recabaron información sobre un choque en el que un vehículo se impactó contra un poste metálico de alumbrado público y posteriormente contra una malla ciclónica, lo que generó daños materiales y movilización de unidades de auxilio.

Como resultado del percance, un hombre de 66 años y una mujer de 73 resultaron lesionados; ambos recibieron atención inicial por parte de paramédicos en el sitio del accidente y posteriormente fueron trasladados al Hospital Poliplaza para su valoración médica.

Otro de los servicios relevantes atendidos por las autoridades fue una volcadura registrada en la carretera a Anapra, en el cruce con Camino Real, a la altura de la glorieta de Anapra.

En este hecho se vio involucrado un tractocamión procedente del estado de Nuevo México, en Estados Unidos. A pesar de lo aparatoso del incidente, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas.

Finalmente, Protección Civil informó que el albergue temporal ubicado en El Barreal mantiene actualmente a 32 personas resguardadas, de las cuales 23 son hombres y 9 mujeres, al tiempo que reiteró que continúan atentos a los reportes ciudadanos y mantienen operativos permanentes para atender cualquier situación de emergencia en la ciudad.