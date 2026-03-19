Este viernes 20 de marzo, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez conectará un fraccionamiento a la red general de agua potable.

Los trabajos se realizarán de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde del viernes, en el carril derecho, en sentido de sur a norte de la calle Bulgaria.

En consecuencia, se impactará la prestación del servicio en el fraccionamiento: Infonavit Oasis y zonas aledañas.

A los guiadores que circulan por la zona, se les exhorta a manejar con precaución o buscar vías alternas, mientras que a los habitantes del sector se les recomienda el almacenamiento de agua para las necesidades más apremiantes.