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La JMAS integrará un fraccionamiento a la red general de agua potable

by JRZnoticias
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Este viernes 20 de marzo, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez conectará un fraccionamiento a la red general de agua potable.

Los trabajos se realizarán de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde del viernes, en el carril derecho, en sentido de sur a norte de la calle Bulgaria.

En consecuencia, se impactará la prestación del servicio en el fraccionamiento: Infonavit Oasis y zonas aledañas.

A los guiadores que circulan por la zona, se les exhorta a manejar con precaución o buscar vías alternas, mientras que a los habitantes del sector se les recomienda el almacenamiento de agua para las necesidades más apremiantes.

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