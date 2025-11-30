Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En el marco de la Cuarta Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), la magistrada Marcela Herrera Sandoval, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua, fue designada Vocal de la Región Noroeste de la nueva Mesa Directiva del organismo nacional.

La incorporación de la Magistrada Presidenta representa un reconocimiento al trabajo institucional que Chihuahua ha impulsado en favor de una justicia cercana, moderna y fortalecida, así como al compromiso del Poder Judicial del Estado con los procesos de transformación y coordinación entre los tribunales del país.

Durante la Asamblea, se eligió por votación unánime al magistrado Rafael Guerra Álvarez como Presidente de la CONATRIB, quien destacó que la colaboración entre poderes judiciales permite consolidar una justicia “más inteligente, más humana y más cercana”, visión que comparte la magistrada Herrera Sandoval desde la labor desarrollada en Chihuahua.

Asimismo, desde el primer día de la transición, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua ha impulsado acciones para mejorar la atención a la ciudadanía, agilizando trámites, reduciendo tiempos de respuesta y combatiendo el rezago. También se han fortalecido los programas de Justicia Alternativa, la Defensoría Pública y los mecanismos de actuaría, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente, accesible y de calidad.

Como Vocal de la Región Noroeste, Herrera Sandoval participará en los trabajos de articulación y fortalecimiento de los tribunales de esta zona del país, integrándose a una Mesa Directiva orientada a consolidar proyectos nacionales de modernización judicial, buenas prácticas, justicia digital y comunicación clara con la ciudadanía.

La Asamblea Plenaria reunió a representantes de todos los poderes judiciales estatales, así como autoridades federales, quienes coincidieron en que la cooperación, el respeto a la autonomía y la coordinación efectiva son pilares para garantizar la paz, los derechos y la confianza social en las instituciones de justicia.

Con esta responsabilidad, El Poder Judicial de Chihuahua reafirma su liderazgo y su disposición para seguir construyendo, junto con la CONATRIB, un sistema judicial sólido, accesible y comprometido con las necesidades de las y los mexicanos y chihuahuenses.