Ciudad Juárez

Diputada Rosana Díaz entrega apoyos en colonias del Distrito 4 de Juárez

Ciudad Juárez, Chih. La diputada por Morena, Rosana Díaz, recorrió diversas colonias del Distrito 4 para escuchar a las familias y entregar apoyos a quienes más lo necesitan.
Durante las visitas, la legisladora reafirmó su compromiso de mantener un trabajo cercano y gestionar soluciones a las principales necesidades del distrito. Señaló que continuará recorriendo las colonias hasta que el bienestar llegue a todas y todos.
“Seguiremos presentes como hasta ahora, en cada colonia, escuchando y respondiendo”, expresó.
“Cuentan conmigo siempre. No solo vengo a visitarlos, vengo a escucharlos y a caminar junto a ustedes. Cada familia del Distrito 4 tiene mi respeto, mi cariño y mi compromiso firme de no dejarlos solos. Estoy aquí para ustedes.”

