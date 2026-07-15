La Dirección General de Protección Civil informó que durante las últimas 24 horas, correspondientes del 14 al 15 de julio, el Departamento de Bomberos atendió 34 servicios, mientras que Rescate Municipal brindó atención en 15 incidentes, para un total de 49 intervenciones.



En este periodo se registró un servicio extraordinario y un hecho sobresaliente, sin que se reportaran personas lesionadas.



Como parte del servicio extraordinario, elementos de Bomberos participaron en un operativo de apoyo para el retiro de plantas con características propias del cannabis localizadas en dos puntos distintos del canal del Dren 2-A. En las acciones estuvieron presentes personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes realizaron las diligencias correspondientes.



El hecho más relevante ocurrió en el centro comercial Río Grande Mall, donde se registró un incendio en dos establecimientos con giro de joyería. Como medida preventiva, los cuerpos de emergencia evacuaron a 25 empleados del Casino Life y del supermercado S-Mart, además de 90 clientes que se encontraban en la plaza al momento del siniestro.



Protección Civil informó que no hubo personas lesionadas. El humo afectó aproximadamente el 80 por ciento de las áreas comunes de la plaza comercial, mientras que los daños provocados por el fuego se concentraron únicamente en los dos negocios de joyería.



Para controlar la emergencia participaron seis unidades extintoras, dos cisternas y vehículos de supervisión. Las autoridades señalaron que las causas del incendio permanecen bajo investigación.