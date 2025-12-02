Inicio » Emiten advertencia preventiva por bajas temperaturas esta noche
La Dirección General de Protección Civil informa a la comunidad que durante esta noche se registrará un marcado descenso en la temperatura, alcanzando su punto más bajo durante la madrugada del martes, con una mínima aproximada de 4 grados centígrados.

La dependencia advierte que en zonas elevadas o alejadas de la mancha urbana las temperaturas podrían disminuir aún más, por lo que se pide a la población extremar precauciones ante las condiciones previstas.

Se recomienda a la ciudadanía utilizar ropa abrigadora durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, con especial atención a niñas, niños, personas mayores y quienes deban permanecer o realizar actividades al aire libre.

Protección Civil continuará monitoreando las condiciones climatológicas y emitirá actualizaciones en caso de ser necesario. Se exhorta a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

