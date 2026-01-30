En el cual el día de hoy se realizó el retiro de 7 puestos fijos los cuales hicieron caso omiso a las notificaciones previas y agradece a los 15 comerciantes quienes se retiraron por sus propios medios acatando los avisos previos, ademas se están llevando acabo mesas de trabajo con los comerciantes para dar una posible solución.

Los puestos se encontraban en zona prohibida para ejercer el comercio, por lo que estas acciones forman parte de las estrategias para mantener el orden, la seguridad y el uso adecuado de los espacios públicos en beneficio de la comunidad.

Se reitera que es un proyecto del presidente Cruz Pérez Cuéllar, con la finalidad de mejorar el entorno, manteniendo el orden y la seguridad de la ciudad, por lo cual invita a los ciudadanos a mantener la ciudad ordenada y accesible para todos, y exhortó a los comerciantes y ciudadanos a respetar las normas y reglamentos establecidos.