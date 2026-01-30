jueves, enero 29, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » La Dirección de Regulación Comercial da continuidad al Operativo de Reordenamiento Urbano en camellón de Benemérito de Las Américas
Portada

La Dirección de Regulación Comercial da continuidad al Operativo de Reordenamiento Urbano en camellón de Benemérito de Las Américas

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

En el cual el día de hoy se realizó el retiro de 7 puestos fijos los cuales hicieron caso omiso a las notificaciones previas y agradece a los 15 comerciantes quienes se retiraron por sus propios medios acatando los avisos previos, ademas se están llevando acabo mesas de trabajo con los comerciantes para dar una posible solución.

Los puestos se encontraban en zona prohibida para ejercer el comercio, por lo que estas acciones forman parte de las estrategias para mantener el orden, la seguridad y el uso adecuado de los espacios públicos en beneficio de la comunidad.

Se reitera que es un proyecto del presidente Cruz Pérez Cuéllar, con la finalidad de mejorar el entorno, manteniendo el orden y la seguridad de la ciudad, por lo cual  invita a los ciudadanos a mantener la ciudad ordenada y accesible para todos, y exhortó a los comerciantes y ciudadanos a respetar las normas y reglamentos establecidos.

You Might Also Like

You may also like

Realiza Fiscalía Noroeste conversatorio para fortalecer la procuración de justicia

Gobierno Municipal refuerza apoyo a Comités de Vecinos con entrega de despensas

Incinera FGR más de 300 kilos de narcóticos en Chihuahua

Continúa Municipio apoyando a ex empleados de maquiladoras

Datos biométricos en manos del gobierno: el mayor riesgo para la libertad...

Avanza la JMAS con desazolve del sistema de drenaje de Villa Residencial...