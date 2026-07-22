La Dirección General de Obras Públicas comentó que las cuadrillas de bacheo mantienen operatividad de manera permanente en la atención a reportes ciudadanos relacionados en esta área.



Daniel González García, titular de la dependencia, comentó que durante los últimos días se trabajó en la atención de reportes de bacheos en la calle Pedro Rosales de León, Omitlán, Belisario Domínguez, Paso del Norte, Laura, Rancho los Horcones, Ramón Rayón, Camino Viejo a San José, Alpiste,Ejército Nacional, así como trabajos de reparación de grietas en el boulevard Manuel Gómez Morín.



El titular comentó que también equipo operativo trabaja en el oriente de la ciudad, principalmente en las calles Riberas del Bravo, Rivera de Agua Blanca y Rivera del Salado, donde permanecerán toda la semana para dar atención a reportes en Riberas del Bravo etapas II, IV y VI.



González García recordó que durante el mes de junio más de 2,300 baches fueron reparados, dando atención a más de 100 vialidades de la mancha urbana.