En el marco del Día Mundial del Perro, el Gobierno Municipal destacó las acciones que se han impulsado para fortalecer el bienestar animal en la ciudad, entre ellas la consolidación de la Dirección de Bienestar Animal y el próximo Reglamento de Bienestar Animal, que permitirá reforzar las facultades de la dependencia.



El alcalde, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, señaló que, desde la creación de la Dirección de Bienestar Animal, se han implementado programas permanentes de esterilización, campañas para el control de garrapatas en coordinación con la Dirección de Ecología, así como procesos de adopción responsable mediante procedimientos que garantizan el cuidado de los animales bajo resguardo.



“Juárez ha estado avanzando mucho en este asunto. El reglamento les va a permitir actuar con un poquito más de diligencia, porque actualmente hay ciertas facultades que no se tienen”, expresó.



Ortiz Orpinel informó que el proyecto del Reglamento de Bienestar Animal continúa en análisis dentro de las comisiones correspondientes y confió en que pueda presentarse en las próximas semanas.



Recordó que el maltrato animal constituye un delito cuya investigación corresponde a la Fiscalía General del Estado, por lo que el Gobierno Municipal colabora en la integración de elementos de prueba que contribuyan al esclarecimiento de los casos que se denuncian.



El Presidente Municipal subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fomentar la tenencia responsable, promover el respeto hacia los animales y fortalecer los mecanismos de atención y protección en beneficio de las familias juarenses y sus animales de compañía.