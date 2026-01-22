–Los Pérez Cuéllar en tierras gringas, ni visa cancelada ni sustos

—Bonilla sigue con la medalla de oro colgada al cuello

Desde la bancada azul allá en la torre legislativa ya le están queriendo echar el paquete del flamante adeudo del predial que tiene el PAN en la frontera, nada más y nada menos que al alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien fue presidente de ese partido azul.

Resulta que Alfredo Chávez, coordinador de los panistas en el Congreso estatal, se aventó la puntada de decir que el boquete fiscal se cocinó justo cuando Cruz era dirigente municipal del partido.

La misma jugada aplicó por estos rumbos el dirigente local del PAN, Ulises Pacheco, quien la verdad se ha visto más bien tibio a la hora de defender a su partido y evitar que el famoso edificio de 5 de Mayo y 16 de Septiembre acabe embargado por el adeudo de 9.5 millones de pesos que le deben al fisco municipal por concepto de impuesto predial.

Lo cierto es que ahora, los panistas tienen los reflectores encima y la grilla a todo lo que da por mala paga. Y mientras unos se echan la bolita y otros sacan cuentas, en Juárez la raza de bien y cumplida con el pago de sus impuestos nomás quiere que todos paguen lo que deben… aunque sea por vergüenza.

Por lo pronto, la que no dudó en echarle más leña al asuntito fue Daniela Álvarez, quien aseguró que hasta el mero mero del PAN, Jorge Romero, ya está bien enterado del broncón del predial en Juárez y que sí le ve mucha importancia política al municipio.

Eso sí, Daniela juró y perjuró que el famoso embargo nomás no existe, que la lana se va a pagar y, por si fuera poco, anunció que seguirán dándole lata al gobierno municipal con denuncias. Así que, agárrense, porque esto todavía tiene cuerda para rato.

***********

Mientras que en juaritos la grilla anda encendida por los temas de adeudos y embargos municipales, en Chihuahua Capital los reflectores se van directo a Marco Bonilla, el alcalde que trae la medalla dorada —según la encuesta de RUBRUM— como el mejor evaluado de México.

Y no es para menos, porque el hombre se apunta con trabajo constante, cercanía con la gente y resultados que sí se ven, no sólo en los discursos.

Por algo la última Evaluación Nacional de Alcaldes le da el primer lugar a Bonilla en trabajo y desempeño, dejando atrás a otros presidentes municipales que nomás no dan una. En Chihuahua la raza dice que el respaldo ciudadano no se compra ni se inventa: se gana chambeando duro y, al parecer, ese es el sello de la casa en la administración capitalina.

Porque, como dicen los que saben, aquí no hay lugar para las improvisaciones. El orden y la planeación se han convertido en bandera, y la relación directa con la ciudadanía es cosa de todos los días.

Que si los servicios públicos, que si la seguridad, la obra pública, la atención cercana… todo entra en la ecuación y es justo lo que la gente agradece. Nada de esos gobiernos de papel que sólo aparecen en temporada electoral.

Esi sí, no faltan los malpensados que dicen que la buena racha de Bonilla es puro marketing. Pero los números ahí están y, al menos en esta ocasión, la encuesta no la hizo su equipo de comunicación, sino una casa encuestadora seria.

**********

Para todos esos malaleches que andaban diciendo que, al presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ya le andaban por cancelarle la visa los del gobierno del país vecino, pues ayer el alcalde se paseó campante por Nuevo México y fue bien recibido.

Así que, a los malpensados, les falló el pronóstico y sus especulaciones se fueron directo al archivo muerto.

Y no crean que fue de shopping ni de turista. Resulta que Cruz anduvo muy ocupado en el Nuevo México Advocacy Day, nada menos que en Santa Fe, evento clave para reforzar los lazos binacionales entre Chihuahua y el estado gringo vecino.

El alcalde no perdió oportunidad para presumir la importancia de ese intercambio, que, dicho sea de paso, trae buenas noticias para Juárez.

Lo interesante aquí es que, mientras algunos se desvivían en redes sociales prediciendo el peor de los escenarios para el edil juarense, él andaba haciendo lo que muchos políticos deberían: construir puentes y no muros.

Y mientras tanto, que sigan las especulaciones… porque al final, la realidad siempre supera a la rumorología de café.