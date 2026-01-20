—De los 10 millones aprobados por el Cabildo, solo 7 ingresaron a la UACJ

—Marcado por la tragedia regresa Francisco Garduño al gobierno federal

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar acaba de sacar la artillería pesada y propone nada menos que un plebiscito para embargar propiedades del PAN que, dicen, debe una lanota de Predial desde hace años.

La propuesta la hizo pública justo después de que la jefa del PAN, Daniela Álvarez, le puso dedo con denuncias de nepotismo y uso indebido de recursos públicos. En tiempos preelectorales ningún grillo con colmillo retorcido está para dejarse.

Eso de que Daniela Álvarez prometió pagar el predial cuando asumió como presidenta del blanquiazul, quedó, como muchas promesas, en el aire. Hasta ahora, ni un centavo de los casi 9 millones y medio de pesos desde el 2005 se ha pagado por ese viejo edificio que ya parece recuerdo de mejores tiempos.

Si a eso le sumamos que el año pasado el PAN recibió unos jugosos 54 millones del INE, pues como que no hay pretexto para no pagar la deuda, como lo hace todo ciudadano responsable, y así los políticos cuando llegan al poder exigen pagar todo tipo de impuestos, la verdad, no tienen vergüenza, por eso nadie les cree.

El asunto está para telenovela, porque lo que comenzó como una denuncia formal ante la Dirección de Responsabilidades Administrativas del Municipio, terminó en un “golpe” político contra Rubí Enríquez, presidenta del DIF y esposa de Pérez Cuéllar.

Y, como buen político, el alcalde no se quedó cruzado de brazos y respondió con la propuesta de embargo. Los que lo conocen saben que no es nada dejado y menos si se meten con la familia.

La guerra apenas empieza, y no se ve para cuándo amainar. Panistas y morenistas están listos para darse con todo, porque lo que está en juego es el poder estatal y municipal. Aquí nadie quiere perder y ya veremos si en verdad hacen el plebiscito para embargar el edificio azul, o de plano es puro jarabe de pico de Pérez Cuéllar.

Por cierto, no pierdan de vista a Daniela Álvarez, que dicen no se va a quedar callada ante la contraofensiva del alcalde.

En política, el que se duerme, amanece sin silla, y este pleito apenas va calentando motores. Lo cierto es que el cabildo ya tiene la propuesta en la mesa y hasta amenaza con rematar edificios si no pagan.

**********

El último dossier documental del LAB de Periodismo Crítico Universitario identifica un faltante de aproximadamente 3 millones de pesos en la aportación extraordinaria aprobada por el Cabildo de Juárez para los festejos del 52 aniversario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

De acuerdo con la documentación oficial entregada por la propia universidad en respuesta a solicitudes de información y recursos de revisión, el Cabildo aprobó una transferencia por 10 millones de pesos. Sin embargo, en los registros financieros universitarios solo aparecen 7 millones efectivamente ingresados, sin que exista hasta ahora un documento público que explique el destino, retención o calendarización de los 3 millones restantes.

El dossier no afirma desvío ni irregularidad automática, pero subraya que la ausencia de trazabilidad documental impide conocer si el monto faltante fue retenido, redirigido, ejercido por otra vía o simplemente no transferido. Tampoco se localizó oficio de modificación, ajuste presupuestal o informe de cierre que aclare la diferencia entre lo aprobado y lo registrado.

Este hallazgo se suma a otros vacíos documentales detectados en el caso del concierto, particularmente en materia de financiamiento, registros contables y cierre administrativo, y abre una pregunta básica de rendición de cuentas: ¿dónde están los 3 millones de pesos que no aparecen en la contabilidad universitaria?

**********

¡Vaya, vaya! El que no se cansa de dar de qué hablar es Francisco Garduño. Sí, el mismísimo ex titular del INM que quedó marcado por la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes.

Uno pensaría que, después de semejante escándalo, lo mínimo sería un retiro silencioso. Pero para sorpresa de propios y extraños, ahora reaparece como flamante funcionario en la Secretaría de Educación Pública.

¿Será que aquí aplica aquello de “el que nada debe, nada teme”? O más bien, “el que tiene padrinos, nunca cae”.

Resulta que Garduño fue nombrado director de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) por la mismísima presidenta Sheinbaum, según reveló Mario Delgado, cabeza de la SEP.

No faltó quien en redes sociales se preguntara si esto es parte de la nueva normalidad: premiar a quienes deberían estar rindiendo cuentas, y no precisamente en una oficina, sino ante la justicia.

Por si fuera poco, la presentación fue con bombo y platillo. “funcionario ejemplar”, lo llamaron y hasta le encomendaron la reforma de la educación media superior, esa que promete revolucionar el #BachilleratoNacional y alinearse con el #PlanMéxico.

Parece que el pasado queda borrado con un par de fotos sonrientes y promesas de bienestar.

Muchos se preguntan si el cobijo de Garduño es resultado de sus seis años de lealtad al régimen desde junio de 2019, cuando entró en el INM bajo la administración de López Obrador. Porque hay que recordar que, tras el incendio de marzo de 2023 y las acusaciones por omisiones en la seguridad de los migrantes, cualquier otro funcionario habría quedado fuera del juego político. Pero en México, la historia se escribe con borrador.