El Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (Sinacta) informó que derivado que han iniciado las negociaciones con el gobierno federal para mejorar sus condiciones laborales han decidido suspender la manifestación que se realizaría mañana 3 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Confiamos en la sensibilidad de las autoridades federales en beneficio de la seguridad de las operaciones aéreas en el espacio aéreo mexicano y en su momento informaremos a la sociedad los resultados de las negociaciones”, señaló el Sinacta.

Los controladores aéreos reiteraron su compromiso por garantizar la seguridad, continuidad y calidad de los servicios en el país.

El sindicato detalló que en las negociaciones están participando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT).

“Las autoridades hacendarias y de comunicaciones y transportes, por instrucciones de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, y los dirigentes del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo iniciaron negociaciones para mantener la seguridad y continuidad de las operaciones aéreas y solventar sus reivindicaciones laborales”, indicó.

El Sinacta había dado a conocer que este 3 de diciembre realizaría una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México como protesta ante la negativa de otorgar mayores recursos para la contratación de más personal.

El Sinacta explicó que debido al déficit mayor a 500 trabajadores el personal que labora realiza jornadas muy largas, que están generando un cansancio mayor.

En los últimos meses hemos expresado a la SICT la propuesta de tener mayores recursos para contratar controladores aéreos y así no exista en problema contar con muchas horas de trabajo, señaló.

“Tenemos registro de que nuestros compañeros están obligados a trabajar jornadas extraordinaria”, indicó el Sinacta.

Por otra parte, está semana la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) realizó protestas en la Ciudad de México para pronunciar su rechazo a la decisión de la aerolínea Volaris de contratar personal extranjero.

