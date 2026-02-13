Un juez federal dictó prisión preventiva justificada a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por el presunto desvío de 5 millones de pesos del erario federal. Hoy jueves se realizó una audiencia en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una nueva imputación en su contra por el delito de peculado, que es sustentado con 38 datos de prueba.

Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del reclusorio norte, ordenó en la audiencia de este jueves, la prisión preventiva oficiosa y adelantó que solicitará ampliar el término constitucional con el objetivo de que el próximo martes 17 de febrero del 2026, sea el día en que se determine si es vinculado a proceso penal. Esta medida podría afectar la salida del exgobernador de Veracruz del reclusorio, toda vez, que en abril de 2026 cumpliría nueve años de prisión, por el delito de operaciones de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

En la nueva acusación de la Fiscalía General de la República, se establece que Duarte presuntamente habría desviado 5 millones de pesos del erario federal, que habrían sido destinados al Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad en el año 2012. Cabe señalar que el delito de peculado es castigado en México con hasta 14 años de prisión.

La Fiscalía reveló que su testigo sería Antonio Tarek Abdalá Saad, quien ocupó el cargo de tesorero de la Secretaría de Finanzas en el Gobierno de Veracruz durante el 2012.

Durante la audiencia que inició a las 9:00 de la mañana de hoy jueves 12 de febrero del 2026, Javier Duarte Ochoa, pidió la palabra y descalificó las evidencias de la Fiscalía, las describió como “una bola de sandeces”, y expresó: “Pueden decir misa (…) pero no hay un solo dato verificable que me vincule con el delito”. Asimismo, resaltó que la nueva acusación tendría tintes políticos y que su sentencia actual de nueve años finalizará el próximo 15 de abril del 2026.

El exfuncionario Javier Duarte, permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México. El próximo martes 17 de febrero, el juez determinará si hay elementos suficientes para iniciar el proceso en contra del exgobernador de Veracruz por el delito de peculado.

