Nuevo proceso penal contra Hernán Bermúdez por posible desaparición forzada

El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, suma un nuevo proceso judicial luego de que un juez emitiera otra orden de aprehensión en su contra, ahora por el delito de desaparición forzada. La Fiscalía General del Estado confirmó que la solicitud se sustentó en nuevas evidencias integradas recientemente a la carpeta de investigación.

Bermúdez, quien permanece internado en el penal federal del Altiplano, enfrenta ya diversos expedientes penales por delitos como asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión. Las autoridades estatales señalaron que esta nueva acusación forma parte de una investigación más amplia en la que se han liberado al menos 19 órdenes de captura, de las cuales 10 personas han sido vinculadas a proceso.

La Fiscalía explicó que el caso relacionado con desaparición forzada se encuentra en una etapa clave, pues la investigación complementaria concluyó recientemente, lo que permitirá al Ministerio Público presentar la acusación formal y definir las pruebas que se someterán a juicio.

Bermúdez Requena, identificado también en operativos como “Comandante H” o “El Abuelo”, fue detenido en septiembre de 2025 en Paraguay y entregado a las autoridades mexicanas por presuntos nexos con la organización criminal conocida como La Barredora. Desde entonces, ha enfrentado una serie de imputaciones que continúan ampliándose conforme avanzan las indagatorias.

La Fiscalía reiteró que, pese a los señalamientos, el exfuncionario conserva su presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario.