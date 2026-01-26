Video capta cómo lluvias llenan lago del Parque Central Oriente

Un video enviado por un lector de juareznoticias.com muestra cómo el lago ubicado en el Parque Central Oriente comenzó a llenarse de agua tras el primer día de lluvias registrado el pasado viernes 23 de enero en Ciudad Juárez, evidenciando el impacto inmediato de las precipitaciones en este espacio recreativo.

De acuerdo con el material captado, el nivel del agua en el lago aumentó de manera visible desde las primeras horas de lluvia. La precipitación pluvial se intensificó durante el fin de semana, lo que propició una mayor acumulación de agua en este cuerpo artificial, localizado dentro de uno de los parques más importantes de la ciudad.

El Parque Central Hermanos Escobar, en su sección oriente, cuenta con un lago artificial de gran tamaño, el cual forma parte del diseño del parque y cumple funciones recreativas, paisajísticas y ambientales, además de servir como punto de atracción para visitantes y fauna local.

El Parque Central Oriente se ubica en el sureste de Ciudad Juárez, entre las avenidas Teófilo Borunda y Tecnológico, y constituye una de las principales áreas verdes y culturales de la ciudad, frecuentada por familias, deportistas y turistas.

La acumulación de agua en el lago ocurre en un contexto de lluvias atípicas para el mes de enero, las cuales provocaron encharcamientos y afectaciones en distintos puntos de la ciudad, al tiempo que evidenciaron la respuesta de espacios naturales y artificiales ante eventos de precipitación intensa.