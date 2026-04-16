La Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez informó que para este jueves 16 de abril de 2026 se espera un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 28 grados centígrados y una probabilidad de lluvia mínima, entre 0 y 2 por ciento.



De acuerdo con el pronóstico, el viento se mantendrá entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 26 a 32 kilómetros por hora. Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 16 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado y condiciones similares de viento.



Para los próximos días, se prevé la presencia de viento de ligero a moderado. El viernes se espera una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 13, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora, además de la posibilidad de polvo suspendido en el ambiente.



El sábado, las condiciones serán similares, con una temperatura máxima de 25 grados y mínima de 12, vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora, con cielo mayormente soleado.



Protección Civil emitió además un aviso por riesgo de incendio, debido a la combinación de baja humedad y presencia de viento, por lo que exhortó a la población a evitar prácticas que puedan generar fuego y a mantenerse informada a través de los canales oficiales.