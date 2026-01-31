sábado, enero 31, 2026
Llevan Puntos Limpios a tu Colonia a diferentes sectores

La Dirección de Limpia instaló los contenedores del programa Puntos Limpios a tu Colonia en distintos sectores de la ciudad, como parte de las acciones para apoyar a las familias en el manejo responsable de sus residuos, además de fortalecer la limpieza en las colonias.

El titular de la dependencia, Gibran Solís, informó que los espacios están colocados desde el viernes 30 de enero y hasta el lunes 2 de febrero en las calles Cuarta y Pino Suárez, de la colonia División del Norte; así como en las calles Bambú y Mártires de Río Blanco, en la colonia Héroes de la Revolución.

También se ubican en la calle Emma Encinos y Fernando de la Fuente, del fraccionamiento Hacienda de Las Torres y en las calles Privada San Martín 9651 y Hacienda de la Noria, en el fraccionamiento Hacienda de Las Torres II.

El funcionario señaló que estos contenedores se ponen a disposición como una alternativa cercana y accesible para la correcta disposición de los residuos domésticos del hogar.

Queda estrictamente prohibido tirar tierra, escombro o cualquier tipo de residuo peligroso, ya que su mal uso afecta el servicio y limita que más ciudadanos puedan aprovecharlo.

