La Junta de Agua y Saneamiento (JMAS) brindó apoyos mediante descuentos a más de mil 200 familias durante el mes de enero, a través del programa “Cerca de Ti”, el cual acerca sus servicios a plazas comerciales para que las familias con adeudos puedan regularizar su situación.

Emma Zubia, jefa del Departamento de Recuperación de Adeudos, informó que durante la atención a vecinos de la colonia Las Torres, realizada los días 15 y 16 de enero, se otorgaron descuentos a más de 800 personas. Asimismo, en la atención brindada este fin de semana a vecinos en Soriana Azteca, ubicado sobre el bulevar Zaragoza, más de 400 personas obtuvieron descuentos que oscilaron entre el 20 y el 70 por ciento.

Durante enero, los apoyos se han concentrado principalmente en familias del suroriente de la ciudad, muchas de las cuales enfrentaban adeudos de varios años.

Finalmente, informó que los descuentos y convenios continuarán llevándose a distintos centros comerciales en las próximas semanas, por lo que invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales de la JMAS para conocer fechas y ubicaciones del programa.