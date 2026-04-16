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Buscan casi 16 mil cursar alguna carrera en la UACJ

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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través de la Dirección General de Servicios Académicos, dio inicio al proceso de admisión del semestre agosto-diciembre 2026 este 16 de abril en el Centro de Evaluación Académica (CEA) con la aplicación de exámenes de ingreso, la actividad tendrá conclusión el 8 de mayo.

Los exámenes inician diariamente a las 7:00 horas y concluyen a las 22:00 horas, lo que representa una aplicación de más de mil evaluaciones por día. Las pruebas cuentan con tiempo límite de 3 horas para su conclusión y se realizan en un espacio seguro, climatizado y óptimo para imprimir sus conocimientos.

El esfuerzo para lograr atender a cerca de 16 mil aspirantes documentados para este proceso es una suma de preparación y trabajo activo.

Servicios Académicos lleva la pauta en la organización general de esta actividad, tejiendo alianzas colaborativas como la generada con estudiantes de Servicio Social para recibir a los aspirantes, dar explicación al proceso y gestionar el ingreso a las salas.

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La doctora Ana María Valero Quezada, subdirectora de Servicios Escolares de la Dirección General de Servicios Académicos, brindó recomendaciones a los aspirantes y padres de familia:

“Este viernes 17 de abril habrá un concierto en el Gimnasio Universitario, el concierto de Gloria Trevi; tómenlo en cuenta para acceder al área en cuanto al tráfico vehicular. Pueden ingresar con su teléfono celular, llaves y su cartera, siempre y cuando traigan su pase en la aplicación móvil”.

Es importante destacar que, si no cuentan con la aplicación móvil o no portan su celular, los aspirantes deben tener su pase de entrada impreso. Las herramientas para realizar cálculos y que puedan presentar su examen son proporcionadas en el lugar, por lo que no es necesario portar lápices, plumas u hojas, es preciso evitar acceder con calculadoras.

Los padres de familia son invitados a acompañar a sus hijos hasta el acceso y pasar a recogerlos al terminar su examen.
“Estamos tratando de manejar el proceso con más empatía hacia los alumnos, que sea un proceso en el que los jóvenes se sientan bienvenidos a la Universidad, que estén con más tranquilidad presentando su examen. Al finalizar la prueba, realizamos encuestas de satisfacción para mejorar en la próxima aplicación; es una mejora continua”, concluyó la doctora Valero.

El departamento de Tecnologías se encuentra pendiente del soporte técnico para cubrir cualquier imprevisto y personal de Métrica Educativa, organismo que facilita la aplicación de estos exámenes, está presente en el sitio.

También la Unidad de Atención Médica Inicial (UAMI) se encuentra en alerta y a disposición de quienes presentan este examen, y se tiene una sala de fácil acceso para mujeres embarazadas, personas con alguna prescripción médica y asistentes con necesidades de acceso especial.

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