El alcalde Marco Bonilla presentó 10 nuevos elementos caninos que se integran al grupo K-9 de la Policía Municipal, fortaleciendo las capacidades de la corporación para detectar drogas, explosivos y participar en operativos estratégicos.

Entre los nuevos binomios destaca un ejemplar especializado en la detección de fentanilo, considerado único en México por su nivel de entrenamiento, lo que representa una herramienta clave para anticipar riesgos y combatir una de las sustancias más peligrosas en la actualidad.

Marco Bonilla señaló que estos nuevos agentes forman parte de una estrategia para mantener a Chihuahua Capital como referente nacional en materia de seguridad, mediante inversión en tecnología, equipamiento y profesionalización policial.

Los nuevos K-9 —Canelo, Tyson, Rex, Lupo, Aquiles, Mane, Jefe, Arca, Frank y Hades— se suman a la corporación tras completar procesos de certificación que los preparan para tareas de detección, búsqueda y protección, consolidando un equipo altamente especializado.

Con esta incorporación, el grupo K-9 cuenta ahora con 18 ejemplares operativos, fortaleciendo la capacidad de respuesta de la Policía Municipal y reforzando la protección de las familias chihuahuenses.