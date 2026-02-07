viernes, febrero 6, 2026
Portada

Llevó la UACJ, campus Cuauhtémoc su oferta académica a las calles de la ciudad

Bajo el lema “La universidad va a tu encuentro”, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Campus Cuauhtémoc, realizó una caravana informativa con el objetivo de acercar su oferta educativa y el proceso de admisión a la comunidad, reafirmando su compromiso con la educación superior en la región.

La actividad se desarrolló en la tarde del 5 de febrero y recorrió las principales zonas céntricas de la ciudad de Cuauhtémoc. Durante el recorrido, personal universitario compartió información sobre programas académicos, fechas clave y requisitos para la solicitud de fichas de admisión.

La organización de la caravana estuvo a cargo de la maestra Yadira Iveth Ibarra Pérez, jefa de Extensión Universitaria, quien coordinó las acciones logísticas y de difusión para garantizar un acercamiento directo con aspirantes y familias.

En este sentido, la maestra Ibarra señaló: “En la UACJ estamos muy contentos de abrirles las puertas y acompañarlos en este proceso que marca el inicio de una nueva etapa. Les invitamos a realizar su trámite con tiempo y a acercarse a nosotros si tienen alguna duda; estamos aquí para apoyarles. Les deseamos mucho éxito y esperamos verlos muy pronto formando parte de la comunidad UACJ”.

Por su parte, la maestra Lara Cecilia Wiebe Quintana, jefa del Campus Cuauhtémoc, destacó la importancia de este tipo de iniciativas:

“El campus no espera a que los jóvenes lleguen; sale a su encuentro. Queremos que sepan que sus sueños tienen un lugar aquí y que la UACJ está lista para acompañarlos en su formación profesional”.

Con el inicio de la entrega de fichas el pasado 2 de febrero, el Campus Cuauhtémoc fortaleció sus acciones de promoción educativa e invitó a la comunidad cuauhtemense y a las zonas aledañas a integrarse a la comunidad universitaria, siendo el 4 de marzo la fecha límite para iniciar los trámites de admisión a través del sitio oficial www.uacj.mx

