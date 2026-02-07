La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, se unió a la campaña del Gobierno del Estado, en la entrega de costales de papas y jornada de vacunación realizadas en la colonia Fidel Ávila, como parte del programa Nutrí Chihuahua.

En atención a una solicitud por parte de los vecinos del sector, la JMAS, a través de su Departamento de Bacheo, realiza la reparación de baches de grandes dimensiones, ubicados frente al Centro Comunitario de la colonia Fidel Ávila, para mejorar las condiciones de movilidad en la zona, así lo explico la ingeniera Lizbeth Chimal, coordinadora del área.

“Estamos en apoyo con el Gobierno del Estado, ya que la comunidad solicitó la ayuda, siguiendo las instrucciones de la gobernadora del estado, Maru Campos, y del director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón”, señaló.

Los trabajos consisten en el recarpeteo de la vialidad en sentido de sur a norte, y quedarán concluidos este viernes, permitiendo la reapertura al tránsito vehicular.

Con estas acciones, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con las áreas de gobierno, sumándose a los esfuerzos que promueven la salud, la seguridad y el beneficio de los juarenses.