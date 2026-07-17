Un despliegue tecnológico y de inteligencia por parte de la Policía del Estado de Jalisco culminó con la captura de un hombre considerado como un objetivo de alta prioridad para la justicia de Estados Unidos.

El sujeto, buscado desde hace casi tres décadas por la agencia federal U.S. Marshals, fue localizado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga tras haberse fugado de una prisión en el estado de California.

El prófugo, identificado originalmente como Micha ‘N’ de 49 años de edad, cumplía una condena por el delito de violación en una penitenciaría estadounidense cuando logró evadir la seguridad y escapar.

Desde entonces, pesaba sobre él una orden de aprehensión activa por el cargo de evasión de una institución penal. Para evitar ser detectado por las autoridades durante todos estos años, el individuo adoptó una nueva identidad, haciéndose llamar Miguel ‘N’ durante su estancia en territorio mexicano.

La solicitud de colaboración internacional activó a la Comisaría de Inteligencia y al personal de la Policía Cibernética de la corporación estatal. Tras un minucioso trabajo de rastreo, los agentes determinaron que el fugitivo se resguardaba en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Para lograr su aprehensión, las autoridades implementaron un operativo de sincronización multiplataforma que incluyó el uso de la Unidad de Drones, el centro de mando móvil C2 adaptado en un vehículo Cybertruck y el apoyo aéreo del Escuadrón Aerotáctico Titán.

El cerco policial permitió ubicar los puntos exactos que frecuentaba el señalado. Finalmente, los uniformados lograron interceptarlo sin percances en una concurrida zona comercial ubicada en la intersección de la avenida Adolfo López Mateos y la avenida El Palomar.

Tras confirmar su verdadera identidad, el detenido fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración. Esta dependencia será la encargada de gestionar los trámites correspondientes para su pronta extradición y presentación ante la corte del Distrito Este de California, donde deberá rendir cuentas por los graves delitos cometidos en el pasado.

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