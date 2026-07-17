La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acusó al Gobierno Federal de intentar utilizar a su estado como una «cortina de humo» para desviar la atención de la controversia que enfrenta la mandataria de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, tras la difusión de audios en los que presuntamente se habla de contactos con autoridades estadounidenses.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria panista aseguró que desde Palacio Nacional se buscó involucrar a Chihuahua con el objetivo de disminuir el impacto político del caso de la gobernadora bajacaliforniana, al tiempo que sostuvo que ambas situaciones son completamente distintas.

Durante su posicionamiento, Campos Galván afirmó que coincide con la presidenta Claudia Sheinbaum en que los casos de Chihuahua y Baja California no pueden compararse, aunque aseguró que la diferencia radica en la gravedad de los señalamientos contra Marina del Pilar.

“Otra vez desde Palacio Nacional, quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de MORENA. La presidenta dijo que son casos distintos. Tiene razón, son tan distintos que hay que decirlo con todas sus letras. En Baja California, la gobernadora de MORENA, Marina del Pilar, ofreció información de seguridad nacional a un gobierno extranjero para comprar su protección personal, porque está siendo investigada; ya le habían retirado la visa hace tiempo y en los audios se habla incluso de extradición. Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: Traición a la patria”.

La gobernadora también sostuvo que la autenticidad de los audios ya fue reconocida por el propio Gobierno de Baja California, por lo que, a su juicio, los hechos no pueden minimizarse.

“Y no es una acusación mía, es una traición confesada, porque el propio Gobierno del Estado de Baja California reconoció la autenticidad de los audios. En cambio, en Chihuahua hemos enfrentado al crimen con la ley en la mano. Yo no tengo nada que ocultar ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos, ¿y aun así Morena me señala a mí?”

En su mensaje, la mandataria estatal también lanzó críticas contra Morena y el Gobierno Federal, al asegurar que los verdaderos responsables de dañar al país son quienes, afirmó, mantienen acuerdos con grupos criminales y protegen a personas investigadas por autoridades estadounidenses.

“Yo no tengo nada que ocultar, ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos. Y aun así, MORENA me señala a mí. Que nadie se equivoque. Los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense. Las pruebas se acumulan a la vista de todos y todos los días. Baja California, Sinaloa, el piloto de El Mayo que tuvieron y dejaron ir a Rocha Moya, que sigue impune. Los señalados siguen protegidos y el país sigue pagando la factura. Al gobierno federal le vuelvo a insistir: Rompan el pacto con el crimen”.

Asimismo, exigió que las autoridades federales apliquen la ley de la misma manera contra funcionarios de Morena que, dijo, son señalados por Estados Unidos, y no únicamente contra integrantes de la oposición.

Como parte de su mensaje, Maru Campos pidió a la ciudadanía mantenerse atenta al desarrollo de este caso y aseguró que la exigencia de rendición de cuentas no debe disminuir.

“Apliquen la ley a los suyos como busquen aplicarla contra la oposición. Cada día que no lo hacen, México pierde seguridad, pierde confianza, pierde inversión y pierde empleos. Las maromas excursivas de cada mañana y sus cortinas de humo ya no ocultan nada, ni engañan a nadie; no traten de insultar la inteligencia de los mexicanos. A los chihuahuenses, a los mexicanos de bien, les pido: no soltemos este tema. Sigamos exigiendo; la memoria es la principal arma contra la impunidad, porque la patria es primero, no su partido; defendamos la patria juntos”.