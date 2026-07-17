El Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso penal de Manuel Alejandro D. C., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en contra de una mujer, en hechos registrados en días pasados en Ciudad Juárez.

Durante la audiencia inicial, se expusieron diversos datos de pruebas que relacionan al imputado con los hechos suscitados la tarde del pasado 12 de julio, en la calle Mayapán de la colonia Ricardo Flores Magón, en donde realizó todos los actos tendientes para privar de la vida a su víctima, quien se encontraba a bordo de un vehículo y contra quien disparó con un arma de fuego.

No logró su cometido por causas ajenas a su voluntad; fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición de la autoridad competente.

El Juez de Control, conocedor de la causa penal, calificó de legal su detención, formuló imputación y al analizar las evidencias expuestas, resolvió vincularlo a proceso, así como dictar la prisión preventiva como medida cautelar. Además, fijó seis meses de plazo para continuar con las investigaciones complementarias.