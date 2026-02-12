jueves, febrero 12, 2026
Emite la CEPC aviso preventivo ante pronóstico de viento en el estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo, ante el pronóstico de viento fuerte para las próximas 48 horas, derivado del ingreso al país del frente frío 34.

Se prevén ráfagas por encima de los 55 kilómetros por hora (km/h) en gran parte del estado, los cuales podrían generar tolvaneras en tramos carreteros.

Además, habrá lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en los municipios de Madera y Gómez Farías, y aisladas en las regiones noroeste, oeste y centro.

Las temperaturas máximas esperadas para este jueves rondarán los 25 grados centígrados (°C); para la Sierra Tarahumara habrá mínimas de -1°C y posibles heladas.

Para viernes y sábado las rachas de viento podrían superar los 65 km/h. Además, habrá lluvias de dispersas a moderadas con chubascos y posibilidad de caída de nieve o aguanieve en la zona serrana.

