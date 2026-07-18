Decenas de arreglos florales fueron llevados este 17 de julio al cementerio Recinto de la Paz, ubicado en la zona de Aviación y Santa Margarita, en Zapopan, donde presuntamente descansan los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La movilización coincidió con la fecha en la que el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría cumplido 60 años y se realizó bajo un operativo de vigilancia implementado por las autoridades en los alrededores del panteón.

Desde las primeras horas del día comenzaron a ingresar al camposanto decenas de arreglos florales, entre ellos dos figuras monumentales con forma de gallo que llamaron la atención de quienes se encontraban en el lugar. Las ofrendas fueron colocadas en el mausoleo atribuido al exlíder del CJNG.

En algunas de las cintas que acompañaban los arreglos podían leerse mensajes como “Lo extrañamos mucho”, “Sus muchachos y leales amigos” y una firma identificada como “Los R’s”. Las imágenes del sitio comenzaron a difundirse en redes sociales, donde usuarios compartieron videos de la llegada de las flores.

Mientras tanto, autoridades estatales y federales mantuvieron un operativo de seguridad en las inmediaciones del panteón para vigilar el desarrollo de la jornada y prevenir cualquier incidente.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, habría fallecido tras un operativo encabezado por fuerzas federales en Jalisco, luego de un enfrentamiento con elementos de seguridad.

De acuerdo con la versión oficial difundida en ese momento, el objetivo era capturarlo, pero resultó gravemente herido durante la acción y murió cuando era trasladado para recibir atención médica especializada. Su muerte representó uno de los golpes más importantes contra la estructura del CJNG.

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