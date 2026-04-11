La Dirección de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia invita a la ciudadanía a aprovechar el programa “Puntos Limpios a tu Colonia”, el cual está disponible desde ayer y hasta el lunes 13 de abril en distintos sectores de la ciudad.

Gibran Solís, titular de la dependencia, indicó que el objetivo de estas acciones es facilitar la disposición adecuada de residuos de gran volumen, por lo que en esta jornada los contenedores fueron instalados en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro, en las calles Sierra de Grazalema y Sierra Yamasa, así como en la colonia Infonavit Casas Grandes, en las calles Delicias y Parral.

También se colocaron en la colonia Eco 2000, en la calle Oso Polar; además del fraccionamiento Senderos de San Isidro, en las calles Senderos de Talamantes y Leonardo Solís Barraza.

El funcionario mencionó que este programa permite a la ciudadanía deshacerse de tiliches de manera práctica y gratuita, contribuyendo a mantener una ciudad más limpia. Entre los residuos que se reciben se encuentran colchones, muebles en desuso y llantas en pequeñas cantidades.

Exhortó a la ciudadanía a aprovechar la cercanía de estos puntos y recordó que está prohibido depositar tierra, escombro o residuos peligrosos, así como el uso de estos espacios por parte de negocios como desponchadoras.