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Localizan a masculino sin vida en vivienda de Riveras del Bravo; al parecer fue golpeado hasta perder de la vida

by EditorJRZ
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Un hombre sin vida fue localizado por familiares al interior de su vivienda, hasta donde acudieron para visitarlo, tras no saber de el en varios días.

El hallazgo se realizó por familiares en las calles De la Mina y Puente Yáñez, de la colonia Riveras del Bravo, donde familiares ingresaron a la vivienda y localizaron a la víctima, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Elementos policiacos que acudieron al lugar, corroboraron el reporte e indicaron que la víctima pudo haber sido golpeado hasta perder la vida, ya que el cuerpo presentaba múltiples golpes en diferentes partes.

por el momento no fue revelada la identidad del masculino, ni se sabe información alguna de quien o quienes pudieron haber agredido al hoy occiso.

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Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar con las indagatorias correspondientes y recabar información sobre lo ocurrido.

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