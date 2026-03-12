jueves, marzo 12, 2026
Protección Civil reporta 57 servicios de emergencia en las últimas 24 horas

by Salvador Miranda
La Dirección General de Protección Civil informó que durante el periodo comprendido de ayer miércoles 11 a este jueves 12 de marzo, personal operativo del Departamento de Bomberos y Rescate Municipal atendió 57 servicios de emergencia en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el reporte, 40 servicios fueron atendidos por elementos del Departamento de Bomberos, mientras que 17 intervenciones correspondieron al área de Rescate Municipal, como parte de las labores permanentes de atención a emergencias y apoyo a la ciudadanía.

Entre los hechos relevantes registrados durante este periodo, se informó sobre un reporte por amenaza de bomba en un jardín de niños, situación que activó los protocolos de seguridad correspondientes para proteger a estudiantes y personal docente.

Tras la revisión del lugar, las autoridades determinaron que se trató de una falsa alarma, por lo que el incidente se resolvió sin novedades ni personas afectadas.

En cuanto a la atención a población vulnerable, Protección Civil informó que el albergue temporal El Barreal mantiene actualmente 29 personas resguardadas, de las cuales 9 son mujeres y 20 hombres, quienes reciben atención y resguardo ante las condiciones climáticas.

Las autoridades reiteraron que los cuerpos de emergencia continúan trabajando de manera permanente para atender cualquier situación de riesgo y salvaguardar la integridad de la población juarense.

