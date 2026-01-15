jueves, enero 15, 2026
Localizan a una adolescente desaparecida en Nuevo Casas Grandes

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, localizaron sana y salva a una menor identificada como V. G. G. S., de 15 años de edad, que contaba con reporte de desaparición interpuesto ayer martes, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Las diligencias de búsqueda y trabajos de investigación, permitieron, localizar a la adolescente en la calle Laguna Santa María y Laguna Gigante de la colonia Luis Donaldo Colosio.

Fue llevada ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y de la Familia Zona Noroeste, para escuchar su declaración que establezca si se ausentó de manera voluntaria.

La Fiscalía General del Estado, a través de estas acciones, refrenda su compromiso para continuar con las investigación y trabajos de búsquedas de personas con reporte de ausencia y/o desaparición.

