Localizan cuerpo de masculino decapitado y calcinado en Hacienda de las Torres

Esta tarde fue localizado el cuerpo de un masculino del cual se dijo estaba decapitado y con signos de haber estado expuesto al fuego en un predio de la colonia Hacienda de las Torres.

El reporte fue generado por vecinos de las calles Río Lancaster y Eduardo Barbachanos, de la citada colonia, hasta donde arribaron autoridades de las diferentes corporaciones policiacas para confirmar el reporte.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer mayores detalles mientras que el cuerpo fue trasladado al semefo para sus exámenes correspondientes y en espera de ser identificado y reclamado por algún familiar.

