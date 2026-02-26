Esta tarde fue localizado el cuerpo de un masculino del cual se dijo estaba decapitado y con signos de haber estado expuesto al fuego en un predio de la colonia Hacienda de las Torres.

El reporte fue generado por vecinos de las calles Río Lancaster y Eduardo Barbachanos, de la citada colonia, hasta donde arribaron autoridades de las diferentes corporaciones policiacas para confirmar el reporte.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer mayores detalles mientras que el cuerpo fue trasladado al semefo para sus exámenes correspondientes y en espera de ser identificado y reclamado por algún familiar.