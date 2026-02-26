La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo un fallo condenatorio en contra Joana Michelle A. G., tras acreditar su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de un hombre, el 09 de diciembre del 2023, en la colonia Parajes de Oriente de Ciudad Juárez.

En el Juicio Oral, esta representación social presentó elementos de prueba suficientes de su participación en el crimen realizado en agravio de Brayan Omar Z. G., quien murió por heridas de arma de fuego, en el cruce de las calles Puerto Alicante y Volcán Ajusco, de la colonia en mención.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, la detuvieron a través de una orden de aprehensión bajo la causa penal número 1644/24.

El Tribunal de Enjuiciamiento valoró el caudal probatorio y emitió la resolución de culpabilidad de Joana Michelle A.G., quien el próximo 03 de marzo a las 13:00 horas, conocerá la pena privativa de la libertad a compurgar en el Cereso No. 2, en la audiencia de individualización de sanciones.