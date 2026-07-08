A través de la activación de los protocolos de búsqueda de personas, la Fiscalía General del Estado, localizó sana y salva a una adolescente de iniciales C.R.G., de 15 años de edad, que contaba con reporte de ausencia interpuesto en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información oficial, el reporte fue presentado el pasado 4 de julio de 2026 ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por un familiar de la menor.

Gracias a la colaboración interinstitucional, la localización fue posible el pasado 7 de julio en las instalaciones de la Estación Universidad, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez.