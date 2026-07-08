El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que al 30 de junio el país registró 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo afiliados al Seguro Social, la cifra más alta para un mes de junio desde que se lleva este registro.

Durante su intervención en la conferencia en Palacio Nacional que encabezó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del IMSS detalló que durante el mes de junio se crearon 61 mil 023 empleos; además, en el primer semestre del año se han sumado 262 mil 628 nuevos puestos de trabajo.

Dijo que al comparar junio de 2025 con junio de 2026, se han creado 454 mil 038 puestos de trabajo, datos que son relevantes en un contexto internacional complejo y que confirman la fortaleza del empleo formal en nuestro país. Zoé Robledo enfatizó que en México el empleo formal crece y con ello la protección social de millones de familias, pues detrás de cada empleo hay familias que ganan tranquilidad. Afirmó que un empleo formal no solamente es ingreso,

“significa acceso a servicios de salud, protección frente a un accidente, incapacidades, pensión para el futuro, crédito de Infonavit, acceso guardería y también, desde luego, una empresa que decidió apostar por crecer y por cumplir”. Refirió que este crecimiento es impulsado por sectores estratégicos como transporte y comunicaciones, comercio, servicios financieros, tecnológicos, turismo, construcción y servicios públicos de salud y educación.

Respecto a la calidad del empleo, señaló que el salario base de cotización alcanzó 669.1 pesos diarios y registró una tasa de crecimiento de 6.4 por ciento, que es superior a la inflación; “el empleo formal no solo incorpora más personas, sino que también mejora su ingreso y fortalece su seguridad social”.

El titular del Seguro Social destacó que actualmente 9 millones 195 mil 693 mujeres cuentan con empleo formal registrado ante el IMSS, representan el 40.4 por ciento de los registrados afiliados al Instituto y continúa ampliando su participación en el mercado laboral.

Resaltó como otro avance significativo la incorporación de trabajadores de plataformas digitales, iniciativa que impulsó la Presidenta Claudia Sheinbaum en octubre de 2024 y que se ha materializado con 237 mil personas que ya cuentan con seguridad social completa para ellas y sus familias.

Dijo que con este nuevo esquema personas trabajadoras que antes estaban desprotegidas hoy tienen cobertura por riesgos de trabajo, atención médica, incapacidades, pensión y acceso a prestaciones y a Centros de Educación y Cuidado infantil (CECI). “Además, se estima que para junio el tema del Mundial también incrementó mucho la actividad económica en sectores como este”, añadió.

El director general del IMSS señaló que estos resultados coinciden con el documento Perspectivas del empleo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 2026: México mantiene la segunda tasa de desempleo más baja entre 38 países de las economías más grandes y emergentes del mundo, solo por debajo de Japón.

Se registró un crecimiento de la productividad laboral superior al del promedio de la OCDE, con 1.96 por ciento para México, en comparación de 0.62 por ciento para el promedio de los 38 países miembro. Y también se destacó el crecimiento sostenido de los salarios reales desde 2021, con un crecimiento en ese periodo de 122 por ciento, “ningún país ha tenido un crecimiento de esa dimensión, sostenido en el salario mínimo”.

Zoé Robledo concluyó que los datos de junio confirman que el empleo formal en México mantiene una tendencia de crecimiento sostenido y una mejora en su calidad. “

El compromiso en el IMSS es que este crecimiento vaya acompañado siempre de mejores servicios de salud, más especialistas, más infraestructura, más equipo y un trato digno para a quienes depositan su confianza en la institución”.