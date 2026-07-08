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Sin pruebas FGR contra Rocha Moya sobre nexos con el Cártel de Sinaloa; investigación continúa y es exhaustiva

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El titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no cuenta con pruebas de los posibles nexos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia de prensa que ofreció la fiscal Ernestina Godoy Ramos, dicho funcionario aseguró que la investigación contra el funcionario de Morena y los otros nuevos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázares, continúa y la indagatoria está siendo exhaustiva.

Pero refirió que no ha habido pruebas que alcancen el estándar probatorio mínimo que exige la legislación mexicana.
“No ha habido pruebas, concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio, mínimo que requiere el derecho mexicano, como se ha explicado ya en su momento, ha sido y está siendo exhaustiva la investigación”, comentó.

Recordó que el Ministerio Público Federal del caso entrevistó a los diez funcionarios requeridos por Estados Unidos.
“Citaron a las 10 personas, se han recibido reportes, informes, ha sido muy exhaustiva la investigación. No solamente porque esa es la convicción del ministerio público del fiscal en jefe a cargo del asunto, y un ministerio público, hay un fiscal en jefe, hay un fiscal especial de casos complejos y la convicción de todos es ser exhaustivos en términos generales, por supuesto”, explicó.

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