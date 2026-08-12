Localizan restos óseos calcinados cerca del periférico Camino Real

Al dar seguimiento a una carpeta de investigación de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, este día se desplegó un operativo de rastreo en un predio cercano al Periférico Camino Real en Ciudad Juárez.

Las acciones se realizaron en el cruce con la calle Cemento de la colonia Pánfilo Natera, con la participación de agentes del Ministerio Público, de la Agencia Estatal de Investigación y personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, con el objetivo de localizar rastros o indicios que aporten a las indagatorias.

Por lo anterior, en los recorridos pedestres se incluyó la participación del binomio canino K-9, así como sondeos con barra metálico.

Como resultado, se obtuvo la localización de restos óseos calcinados, así como un cráneo y un fémur, ambos incompletos, mismos que fueron trasladados a la Dirección de Servicios Periciales para realizar los análisis correspondientes que ayuden a determinar datos importantes para su individualización y probable causa de muerte.

Personal de la Fiscalía General del Estado continuará con estos operativos de manera aleatoria en diversos sectores de la región, por lo que se solicita la colaboración ciudadana, para que, en caso de contar con información relevante que aporten a la localización de personas ausentes, se comunique al número de emergencia 911 o al 089 de Denuncia Anónima.