La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realiza el cambio de válvulas debido a que concluyeron su vida útil, los trabajos se llevan a cabo en diversos cruces de la Avenida Paseo Triunfo de la República.

Con el fin de mejorar la infraestructura hidráulica, el departamento de Eficiencia Física de la JMAS, continua con el programa de sectorización de la red de agua potable con la instalación de válvulas nuevas para garantizar un mejor control y mejor gestión del flujo del agua en diferentes sectores.

Un proyecto impulsado gracias a la inversión de Gobierno del Estado y la Junta de Agua y Saneamiento, con el objetivo de brindar un servicio de calidad a los juarenses a través de innovación y tecnología.

Estas labores continúan sobre la Av. Paseo Triunfo de la República, sin embargo, este próximo miércoles 22 de abril se continuará con la instalación de una conexión entre tuberías (bypass) sobre el cruce de Av. Plutarco Elías Calles y Av. Paseo Triunfo de la República, lo que causará suspensión de servicio en colonia Monumental y zonas aledañas, invitando a la comunidad a hacer acopio de agua para las necesidades básicas.

La JMAS refrenda su compromiso de trabajar en infraestructura hidráulica que mejore la calidad de vida de las familias juarenses.