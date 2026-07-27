Guachochi, Chih.- “Vamos a organizarnos, a caminar juntos y aprovechar el enorme potencial que tiene Guachochi y todo el estado de Chihuahua. Hay que defender lo que ya es nuestro y la soberanía nacional”, afirmó Cruz Pérez Cuéllar, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, durante la asamblea informativa de Morena en este municipio.

Ante militantes y simpatizantes, el también consejero nacional de Morena destacó que estos encuentros, impulsados por la dirigencia nacional del partido, buscan informar a la ciudadanía sobre los programas sociales que, dijo, han transformado la vida de millones de mexicanas y mexicanos.

Pérez Cuéllar aseguró que los programas sociales representan uno de los mayores actos de soberanía impulsados por los gobiernos de la Cuarta Transformación, al llevar apoyos hasta las comunidades más apartadas del país, incluida la Sierra Tarahumara.

“Defender la soberanía también significa que las decisiones las tomemos las y los mexicanos y que Chihuahua tenga un gobierno que realmente trabaje de la mano con la Federación para beneficio de la gente”, expresó.

Asimismo, criticó al Gobierno del Estado por privilegiar la promoción política sobre la atención al sistema de salud. “Hay espectaculares y spots, pero faltan clínicas, medicamentos y médicos, especialmente en la Sierra de Chihuahua”, señaló.

Agregó que recorre el estado para fortalecer el movimiento de la Cuarta Transformación y defender los programas sociales, al tiempo que acusó a los diputados del PAN de votar en contra del Presupuesto de Egresos que los financia.

Finalmente, reiteró su intención de encabezar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua para consolidar el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la asamblea, Cruz Pérez Cuéllar agradeció el mensaje de Valentín Sotelo, representante de los pueblos originarios, quien reconoció el trabajo realizado por el alcalde con licencia de Ciudad Juárez y destacó su cercanía permanente con las comunidades de la Sierra Tarahumara.

Asimismo, reconoció el respaldo de las diputadas y el diputado locales Lizzy García, Lety Ortega y Pedro Torres, quienes, dijo, han trabajado de manera constante en favor de las familias de la Sierra Tarahumara.