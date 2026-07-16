–LeBarón cambia la independencia por las siglas de Somos México

–Resucitan puente… ahora falta que nazca

Apenas Morena abrió la puerta de la sucesión en Chihuahua y los aliados ya empezaron a repartir bendiciones… y facturas.

El Partido Verde no perdió tiempo y levantó la mano por Cruz Pérez Cuéllar, mientras que el Partido del Trabajo hizo exactamente lo mismo: cerró filas con Andrea Chávez. Así que, antes de que hablen las encuestas, ya hablaron los colmilludos padrinos políticos.

El detalle es que los respaldos no llegan solos. También vienen acompañados de mensajes, presiones y hasta advertencias para tratar de mover la aguja en favor de sus respectivos gallos.

Por lo pronto, el PT tuvo que guardar las banderas. El evento con el que pretendían arrancar la promoción de Andrea en Ciudad Juárez fue cancelado por petición de la dirigencia nacional de Morena. Ariadna Montiel les puso el freno de mano.

La explicación oficial fue evitar cualquier interferencia con el primer levantamiento de la encuesta que definirá al coordinador de la Defensa de la Transformación en Chihuahua.

Eso sí, nadie crea que significa una retirada. Lilia Aguilar dejó claro que solamente se recorrió el calendario y que vienen 43 eventos regionales para apuntalar a la senadora con licencia. De paso, aprovechó para lanzar un misil directo a Cruz Pérez Cuéllar, al asegurar que representa “más de lo mismo” y recordar su pasado panista.

Mientras tanto, el Verde ya se colocó del lado del alcalde juarense y la alianza entre ambos partidos comienza a enseñar las costuras.

Si así están los aliados antes de conocer los resultados de la primera encuesta, no hace falta mucha imaginación para anticipar cómo se pondrá la disputa cuando Morena tenga que escoger, de verdad, a su abanderado rumbo al 2027.

La decisión estará de miedo.

***********

El mormón Julián LeBarón “El Oso” la vio muy cañona convertirse en candidato por la vía independiente, así que no le quedó otra opción que aceptar la bandera del nuevo partido Somos México.

La raza operadora de Acosta Naranjo, dueño de este nuevo instituto político, no batallaron mucho para convencer a LeBarón, quién anda muy caliente por entrarle a la contienda electoral por la gubernatura de Chihuahua.

Y es que, por la vía independiente, Julián la tenía muy difícil por todos los candados que tiene el Instituto Nacional Electoral para todos aquellos que quieran registrarse candidaturas ciudadanas independientes para cargos de elección popular.

LeBarón no ha ocultado sus ganas de competir por la gubernatura. Desde hace meses ha dejado entrever que quiere pasar de las denuncias contra la violencia a las campañas políticas.

Su historia como activista y la tragedia que marcó a su familia le dieron un peso moral que pocos pueden presumir, aunque otra cosa muy distinta será traducir ese reconocimiento en votos.

Falta ver si “El Oso” logra convertirse en el rostro que necesita ese nuevo partido… o si el partido terminará siendo únicamente el vehículo que necesitaba Julián LeBarón para meterse de lleno a la pelea por Palacio de Gobierno. Al tiempo.

**********

Al final llegó una buena noticia para todos los conductores que los días padecen el tráfico y el cuello de botella en el cruce del bulevar Zaragoza y el eje vial Juan Gabriel.

El famoso puente que ya muchos daban por enterrado resulta que nomás estaba en terapia intensiva, porque el alcalde interino, Héctor Ortiz Orpinel, salió a decir que siempre sí va… aunque con un pequeño detalle: habrá que esperar.

Resulta que la obra no murió, simplemente cambió de calendario. Entre los permisos federales que llevan ocho meses atorados, las licitaciones y los casi once meses de construcción, las cuentas ya no daban para terminarla antes de que concluya la actual administración. Así que el proyecto hará escala obligada rumbo al Presupuesto de Egresos del 2027.

De los casi 134 millones de pesos que estaban apartados para arrancar la obra, después de echar mano del dinero para otros trabajos municipales apenas quedaron poco más de 87 millones, mismos que ya fueron redistribuidos hacia otras necesidades. En pocas palabras, el puente sigue vivo… pero la bolsa ya no tanto.

Aun así, Ortiz Orpinel dejó abierta una rendija de esperanza. Si aparecen recursos extraordinarios, los trabajos podrían arrancar este mismo año y dejar el dinero etiquetado para que la siguiente administración lo concluya. Es decir, poner la primera piedra y heredar el resto del paquete.

Lo interesante será ver si el puente logra cruzar el río de la burocracia antes que el cambio de gobierno. Porque en Chihuahua ya existe una larga lista de obras que sobreviven sexenios y trienios únicamente en planos, renders y promesas. Ojalá que esta no termine formando parte de esa colección.

Mientras tanto, del lado del Estado presumieron con bombo y platillo un paquete de obras que prometía cambiarle el rostro a Juárez, con puentes a desnivel y proyectos pluviales incluidos. Pero ya estamos a las puertas de agosto y, por lo pronto, los fronterizos siguen sin ver maquinaria, sin escuchar motores y, sobre todo, sin tener claro cuándo arrancarán los trabajos.