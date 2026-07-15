–Agrava crisis del agua en Los Kilómetros

–Andrea Chávez sigue arriba en las encuestas

Quien encontró un filón político que trae con el Jesús en la boca a la 4T fue Daniela Álvarez.

La dirigente estatal del PAN convirtió la crisis del IMSS en un escaparate incómodo para el Gobierno federal y, por lo visto, cada espectacular con la leyenda: “IMSS y Nada es lo Mismo”, que subió por todo el estado les duele más que cualquier discurso de oposición.

La apuesta de Dani fue sencilla, exhibir lo que miles de derechohabientes viven todos los días entre filas interminables, citas diferidas, falta de medicamentos y hospitales rebasados. El problema para Morena es que resulta complicado desmentir una realidad que los propios pacientes cuentan a diario.

Atrás quedó la narrativa engañosa de Andrés Manuel López Obrador de que México tendría un sistema salud igual al de Dinamarca.

Tan fuerte pegó la campaña de “IMSS y Nada es lo Mismo” que desde el sindicato del Seguro aparecieron exigencias para bajar las carteleras y hasta pedir disculpas.

La respuesta de la panista fue inmediata: ni un paso atrás. Al contrario, les devolvió la pelota al exigir que sea el Gobierno federal quien ofrezca disculpas por las carencias del sistema de salud.

Por si faltara gasolina al incendio, Maru Campos salió al quite para desmontar el argumento de que la publicidad panista frena la construcción de un nuevo hospital del IMSS en Chihuahua. La gobernadora calificó esa explicación como mentira, simulación e hipocresía, recordando que gobernar implica resolver problemas, no buscar culpables en los espectaculares.

Así que el balón quedó del lado de la Federación. Porque una cosa es descalificar la campaña y otra muy distinta explicar por qué siguen faltando medicinas, especialistas y espacios hospitalarios. Mientras eso no ocurra, cada cartel les seguirá recordando que la 4T no puede con el paquete.

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Vecinos de los kilómetros, específicamente a la altura del kilómetro 32 están a punto de tomar medidas drásticas como bloquear la carretera a Casas Grandes debido a la falta del suministro de agua potable en pipas.

Lo que comenzó como una denuncia aislada de vecinos de Granjas San Rafael, en el Kilómetro 32, amenaza con convertirse en un dolor de cabeza político para la JMAS.

Los testimonios se acumulan. Habitantes de Los Kilómetros, del 28 al 32, aseguran que las pipas llegan cuando quieren, que en ocasiones simplemente no aparecen y que, para rematar, un operador presuntamente niega el servicio y hasta se molesta cuando los vecinos se atreven a reportarlo. Como si reclamar agua fuera un capricho y no un derecho.

El asunto escaló cuando surgió la denuncia de que un supervisor de la JMAS habría intentado conseguir la firma de un documento para acreditar que el servicio se presta de manera adecuada. La respuesta fue un rotundo no. Los vecinos sostienen que la realidad dista mucho de ese papel y que las promesas de abastecimiento se evaporan más rápido que el agua bajo el sol juarense.

Mientras tanto, el alcalde Héctor Ortiz Orpinel ya aprovechó la coyuntura para exigir que se garantice el derecho al agua y recordó que ni siquiera los asentamientos irregulares pueden ser excluidos de un servicio básico. No es un argumento menor, sobre todo cuando la Suprema Corte ya estableció que el acceso al agua es un derecho que debe garantizarse incluso en esas condiciones.

Si la JMAS no corrige el rumbo y atiende las denuncias con hechos, el siguiente capítulo podría escribirse sobre la carretera federal. Si a las familias les sigue faltando el agua durante los siguientes días, la paciencia se les agotará mucho antes que las reservas de los tinacos Rotoflex.

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En Morena ya pueden ir apartando las palomitas, porque la carrera por la candidatura al Gobierno de Chihuahua empieza a perfilar un favorito y, por ahora, la ventaja no es precisamente pequeña.

La encuesta de Rubrum dejó a Andrea Chávez muy por delante del resto de los aspirantes, con un 64.8 por ciento de las preferencias internas, mientras que Cruz Pérez Cuéllar aparece bastante atrás con 30.1 por ciento. Más rezagados quedan Martín Chaparro y Luis Carlos Arrieta, quienes, por ahora, apenas figuran en la conversación.

El dato seguramente provocará más de un gesto serio en el equipo del alcalde juarense. No porque una encuesta defina una candidatura, sino porque confirma que la senadora mantiene un posicionamiento difícil de alcanzar dentro del electorado morenista.

Claro que falta mucho camino por recorrer. Morena ha demostrado que las encuestas son apenas una parte de la ecuación y que, al final, también pesan las negociaciones, los acuerdos y los equilibrios internos. Sin embargo, nadie puede minimizar una diferencia de más de treinta puntos entre el primero y el segundo lugar.

Por lo pronto, Andrea Chávez puede presumir que llega con el viento a favor, mientras Cruz Pérez Cuéllar tendrá que acelerar el paso si pretende cerrar la brecha antes de que inicie la verdadera competencia. Porque una cosa es remontar cinco puntos; otra muy distinta es descontar más de treinta.

En pocas palabras, la encuesta no entrega la candidatura, pero sí manda un mensaje muy claro dentro de Morena: hoy, la senadora aparece como la rival a vencer y todos los demás tendrán que jugar el resto del partido mirando hacia arriba.