

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y de la Familia Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de la imputada Juana Paola A. A., por el delito de trata de personas, en su modalidad de prostitución ajena, cometido en Ciudad Juárez.

Con base en los datos de prueba expuestos por un agente del Ministerio Público, se acreditó la probable responsabilidad de la imputada en hechos registrados durante los meses de septiembre y octubre del año en curso, cuando presuntamente amenazó y agredió físicamente a la víctima para obligarla a mantener relaciones sexuales con dos masculinos, en domicilios de las colonias Hidalgo y/o Partido Romero y Zaragoza, con el fin de obtener un beneficio económico.

La imputada fue detenida por policías investigadores el 27 de noviembre de 2025 con una orden de aprehensión, en las calles Eje Vial Juan Gabriel y Aserradero, de la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, consideró suficiente lo expuesto por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Trata de Mujeres Niños y Niñas, para resolver la situación jurídica, estableciendo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual el Juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).