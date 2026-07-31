En los espacios de esta casa de estudios se concluyó una edición más del Verano Acuático. No se limita a representar un programa recreativo y formativo en las vacaciones, sino también una tradición para aquellos que han seguido esta actividad desde ediciones anteriores.

El Verano Acuático 2026 se llevó a cabo del del 13 al 30 de julio, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las instalaciones del Centro Acuático Universitario. Las horas vividas en este programa apoyó en la formación de público infantil y adolescente, de 4 a 14 años, en la natación.

En esta edición docentes e instructores acompañaron a 320 niños, niñas y adolescentes a aprender, practicar y escuchar para desplazarse de manera segura en el agua mediante el movimiento corporal: los fundamentos de la natación.

En la clausura del curso los alumnos realizaron una exhibición de los conocimientos adquiridos con la compañía de familiares. En esta ocasión se eligió la temática futbolera del Mundial 2026, portando accesorios, camisas y la presentación del Mariachi Canto a Mi Tierra para ambientar la celebración con elementos de México. «Los niños y niñas nos dicen cuál es la temática que más les gusta», comentó María Dolores Gómez, jefa del Centro Acuático.

La licenciada Verónica Molina Rodríguez, egresada con orgullo de esta casa de estudios del programa de Entrenamiento Deportivo, dio pasos que inspiran al dejar su papel como alumna y convertirse en maestra en el Verano Acuático UACJ 2026.

Soy maestra de la categoría de 4 a 6 años. Es muy enriquecedor ver a los niños desempeñarse en el agua, cuando llegan a veces lo hacen con miedo e incertidumbre sobre lo que pasará en el curso. Nuestro trabajo es compartirles la la seguridad para que ellos puedan sentirse bien y puedan desempeñarse en el agua”, destacó Molina Rodríguez.

La docente destacó que se tuvo alrededor de 98% de efectividad de aprendizaje en su grupo. “Nadaron sin flotador o algún tipo de salvavidas”, un gran paso en el proceso aprendizaje para nadar a temprana edad.

Ante la pregunta “¿cuál fue el comentario más enriquecedor que te dieron tus alumnos o padres de familia?”, la licenciada Molina Rodríguez expresó que más que palabras son acciones y el comportamiento que le demostraron sus alumnos. “Algunos tienen temor al inicio, entonces es mi deber acompañarlos, darles la seguridad. Sentir y mirar su emoción cuando estas con ellos en el agua lo describo como algo muy bonito”.

En este sentido, la natación se destaca por ser un deporte completo que implica la supervivencia para todo tipo de personas. Ante las ideas que pueden persistir en la sociedad sobre que existe un límite de edad para aprender a nadar, la docente señaló que es recomendable aprender a nadar en cualquier etapa de la vida. “Yo he sido maestra de bebés de seis meses en adelante hasta adultos mayores de 70 u 80 años. Es importante aprender a nadar”.

Leslie Mendoza, madre de Minerva Moreno, compartió en este Verano Acuático 2026 su hija formó parte de una clase especial para infancias neurodivergentes.

“Recibió un muy buen trato. Los profesores siempre muy atentos a ella, no la dejaron sola, pero no la sobreprotegieron, hicieron un equilibrio entre la independencia y darle el soporte que necesitaba».

La madre de familia emite un mensaje en el que invita a la comunidad a formar parte de las actividades del Centro Acuático UACJ. “Es una experiencia muy satisfactoria, tanto para adultos como para niños. En el ámbito sensorial y deportivo. Estoy muy agradecida con todo el personal, sobre todo por el trato que le han dado a mi hija y la inclusión”.

La comunidad puede asistir a las instalaciones del Centro Acuático Universitario, lugar que promueve la disciplina de la natación para diversos niveles, edades y en distintos horarios. Consulta información sobre las actividades y horarios a través del teléfono 656 688 2100, extensiones 8778, 8978 y 8478 o en el siguiente enlace: