Durante la Sesión de Cabildo número 39, se autorizó la donación de tres terrenos a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales serán destinados para la construcción de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, dio a conocer que se trata de un predio de 159.700 metros cuadrados, otro de 91.329 y uno más de 10.255 metros cuadrados.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez indicó que los terrenos serán utilizados para los CECI; uno de ellos se ubica en el fraccionamiento Las Gladiolas etapa 2, sobre la calle Descubrimiento, mientras que el segundo corresponde a un polígono en demasía del fraccionamiento Senderos de San Isidro etapa 8, entre las calles Senderos Valladolid y Senderos de Jerez.

Se informó que en ambos espacios ya se construyen estos centros, por lo que la donación permitirá regularizar su situación jurídica y consolidar los proyectos en beneficio de las familias.