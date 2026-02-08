La Dirección de Protección Civil informó que la tarde del sábado, elementos atendieron un accidente vehicular registrado sobre el Periférico Camino Real, en el cruce con la calle Pavo Real, en la colonia Pánfilo Natera, donde un automóvil cayó al fondo de un barranco.

Se informó que tres personas fueron rescatadas con vida del interior del vehículo. Las personas lesionadas fueron estabilizadas en el lugar y posteriormente trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada.

Debido a la profundidad del barranco y a la dificultad para acceder al sitio, fue necesario el uso de equipo y técnicas especializadas de rescate, entre ellas camillas, cuerdas y maniobras de rapel, lo que permitió realizar las labores de manera segura y eficiente.

En el operativo participaron la Ambulancia número 12, ambulancias de la Cruz Roja, la Unidad de Seguridad Vial número 1066 y la Máquina Extintora número 16.

La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y extremar cuidados al circular por zonas de riesgo, a fin de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de todas las personas.