El Gobierno del Estado reiteró que el próximo 13 de febrero es la fecha límite para que las parejas interesadas en contraer nupcias, se inscriban en el programa Matrimonios Colectivos 2026.

Jorge Chávez Delgado, oficial del Registro Civil en Parral, informó que hasta el momento son 73 las parejas inscritas que participarán en la ceremonia, que se llevará a cabo el próximo 26 de febrero, a las cuatro de la tarde en la Antigua estación del ferrocarril.

El funcionario señaló las personas interesadas deberán presentar la solicitud de matrimonio firmada, misma que puede solicitarse en la Oficialía correspondiente o descargarse en la página de formatos y solicitudes del Registro Civil.

Asimismo, se requiere copia de CURP y Acta de Nacimiento de ambos contrayentes; en caso de ser de otra entidad, las actas no deben tener más de un año de expedición.

También son requisitos la identificación oficial con fotografía de los contrayentes, original y tres copias; copia de identificación de dos testigos mayores de edad por contrayente y el certificado médico de ambas partes.

Para mayor información, se puede consultar la página de Facebook RegcivilChihuahua o acudir a la oficialía más cercana.

En Parral, el Registro Civil se ubica en el edificio de Gobierno del Estado, primer piso, avenida 20 de Noviembre número 2, colonia Centro.