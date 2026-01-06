La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se mantiene vigente el aviso preventivo ante el pronóstico de bajas temperaturas, viento fuerte y lluvias para los próximos días.

Condiciones generadas por el avance del frente frío número 27 y su interacción con corrientes en chorro subtropical y polar, un canal de baja presión, una línea seca sobre Coahuila y el ingreso de humedad del Pacífico.

La dependencia recomienda a la población evitar exponerse de manera prolongada al frío, proteger a niñas, niños, personas mayores y conducir con precaución en carreteras.

Este miércoles 7, se generará un ambiente de frío a fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde. Se prevén temperaturas muy frías en la zona serrana y cielo parcialmente nublado.

Asimismo, se esperan vientos que podrían superar los 85 km/h en municipios del noroeste y oeste del estado. Así como lluvias de moderadas a fuertes en Madera y precipitaciones de diversa intensidad en regiones del norte, noroeste, oeste y centro.

No se descarta la caída de aguanieve o nieve en zonas altas de Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza, Matachí, Guerrero, Ocampo, Bocoyna y Guachochi.

Para el jueves 8, continuarán condiciones de frío a fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde, con heladas en territorio de la Sierra Tarahumara.

Se esperan vientos que podrían superar los 85 km/h en municipios del oeste, centro y sur, con potencial de tolvaneras en tramos carreteros de Chihuahua, Juárez, Janos, La Junta, Jiménez y la vía corta camino a Parral.

Las lluvias serán aisladas en municipios del noroeste, oeste y suroeste, con probabilidad de aguanieve o nieve en la madrugada del viernes en Janos, Madera, Temósachic, Bocoyna, Guachochi y Balleza.

El viernes 9, se mantendrá frío por la mañana y templado a cálido por la tarde. Se prevén vientos que podrían superar los 55 km/h en municipios del norte, noroeste y sureste, con posibilidad de tolvaneras en los tramos Juárez–Janos y zonas aledañas.

Se invita a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y a extremar precauciones, asimismo, se invita a los municipios a reforzar sus protocolos de atención y vigilancia ante las condiciones previstas.